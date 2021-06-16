У Києві заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець зустрівся з аташе з питань оборони Бріттані Стюарт та іншими представниками Посольства США в Україні. У фокусі було питання підготовки візиту Володимира Зеленського до Білого дому.

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Співпраця України і США

Роман Машовець відзначив, що рішення США надати Україні військову допомогу в межах у розмірі 150 мільйонів доларів, є важливим для зміцнення української обороноздатності.

Під час зустрічі говорили про:

  • підготовку двосторонніх угод про поглиблення оборонної співпраці,
  • розвиток проєктів у сфері досліджень та випробувань,
  • надання Україні безпекової допомоги США.

На зустрічі торкнулися і ключових питань реформування сектору безпеки та оборони України. 

Аташе з питань оборони Бріттані Стюарт розповіла про роботу, яку проводить американське посольство з підготовки до візиту Володимира Зеленського до США. Вона запевнила у незмінній підтримці українського сектору безпеки й оборони.

Зеленський полетить у США

  • Під час бесіди телефоном 7 червня Володимир Зеленський отримав запрошення від Джо Байдена відвідати Білий дім.
  • Поїде у США президент України вже цього літа. 
  • Зеленський розповів, що дуже очікує цієї зустрічі.
  • Востаннє з офіційним візитом президент України був у вересні 2019 року.