Телефонна розмова відбулася 9 липня. У Зеленського підкреслили, що це – продовження регулярного діалогу з американською стороною.

Раніше Офіс Президента обговорив з послами візит Зеленського до США

Єрмак та Нуланд обговорили актуальні питання порядку денного. Серед них – план майбутнього візиту Володимира Зеленського до США.

Довідка. На початку червня Байден запросив Зеленського відвідати Білий дім. Український лідер поїде у США вже влітку 2021 року.

Втілення реформ та енергетична безпека

Єрмак та Нуланд обговорили втілення ключових реформ в Україні, зокрема – у сферах судочинства, боротьби з корупцією та корпоративного управління.

зокрема – у сферах судочинства, боротьби з корупцією та корпоративного управління. Крім цього, спілкувалися й про двосторонню співпрацю в енергетичній галузі. Обоє відзначили схожість оцінок України і США щодо загроз енергетичній безпеці України та Європи. Мовиться, зокрема, про наслідки запуску "Північного потоку-2".

Ситуація на Донбасі

Керівник Офісу Президента проінформував Нуланд про безпекову ситуацію на Донбасі та уздовж кордонів України. Він звернув увагу на потенційні загрози у контексті російсько-білоруських навчань "Захід-2021".

Заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд підкреслила, що США незмінно підтримують суверенітет та територіальну цілісність України на тлі триваючої агресії Росії.