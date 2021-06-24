Ермак обсудил с Нуланд детали предстоящего визита Зеленского в США

24 июня 2021 , 09:36
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Источник:

Офис Президента

Андрей Ермак провел телефонный разговор с заместительницей госсекретаря США Викторией Нуланд. Политики обсудили реформы и предстоящую встречу президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена.

Детали разговора политиков

Нуланд в очередной раз заверила Ермака в непоколебимой поддержке со стороны Вашингтона территориальной целостности и суверенитета Украины. Она также отметила, что Штаты поддерживают реализацию минских договоренностей по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

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Собеседники обсудили детали предстоящего визита Президента Украины Владимира Зеленского в Штаты по приглашению президента США Джо Байдена,
– говорится в сообщении.

В то же время руководитель Офиса Президента проинформировал коллегу о внедрении реформ в Украине. Это происходит для того, чтобы превратить страну в прозрачное и конкурентоспособное государство. Кроме того, он рассказал о шагах по реализации европейских и евроатлантических стремлений Украины.

Нуланд отметила важность продолжения начатых реформ для укрепления Украины. В частности, речь идет о реформах в сфере корпоративного управления и борьбы с коррупцией.

Что известно о предстоящей встрече Зеленского и Байдена

  • 7 июня Президент Украины телефону поговорил с американским коллегой. Во время разговора Байден пригласил Зеленского посетить Белый дом.
  • По словам советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, встреча глав государств состоится уже этим летом. Ориентировочно, после того, как Байден вернется из Европы.
Автор: Софія Мінджоса