Ермак обсудил с Нуланд детали предстоящего визита Зеленского в США

Андрей Ермак провел телефонный разговор с заместительницей госсекретаря США Викторией Нуланд. Политики обсудили реформы и предстоящую встречу президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена.

Детали разговора политиков

Нуланд в очередной раз заверила Ермака в непоколебимой поддержке со стороны Вашингтона территориальной целостности и суверенитета Украины. Она также отметила, что Штаты поддерживают реализацию минских договоренностей по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

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Собеседники обсудили детали предстоящего визита Президента Украины Владимира Зеленского в Штаты по приглашению президента США Джо Байдена,

– говорится в сообщении.

В то же время руководитель Офиса Президента проинформировал коллегу о внедрении реформ в Украине. Это происходит для того, чтобы превратить страну в прозрачное и конкурентоспособное государство. Кроме того, он рассказал о шагах по реализации европейских и евроатлантических стремлений Украины.

Нуланд отметила важность продолжения начатых реформ для укрепления Украины. В частности, речь идет о реформах в сфере корпоративного управления и борьбы с коррупцией.

Что известно о предстоящей встрече Зеленского и Байдена