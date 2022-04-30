Ермак обсудил с главным советником Эрдогана гарантии безопасности для Украины

Глава Офиса Президент Андрей Ермак провел переговоры с советником президента Турции. Главная тема – создание действенных гарантий безопасности для Украины.

Стороны в целом смогли обсудить ряд важных вопросов двустороннего сотрудничества Украины и Турции.

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Ермак провел переговоры с советником Эрдогана

В частности, в рамках переговоров с Ибрагимом Калином, который является заместителем генерального секретаря Администрации Президента, главным советником президента Турции, Андрей Ермак рассказал о сложной ситуации в Мариуполе Донецкой области.

Однако особое внимание они уделили вопросу создания системы действенных международных гарантий безопасности для Украины. Официальный Киев заинтересован в том, чтобы Турция была одним из участников этого процесса.

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