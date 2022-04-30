Сторони загалом змогли обговорити низку важливих питань щодо двосторонньої співпраці України та Туреччини.

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Єрмак провів переговори з радником Ердогана

Зокрема, у рамках переговорів з Ібрагімом Калином, який є заступником генерального секретаря Адміністрації Президента, головним радником президента Туреччини, Андрій Єрмак розповів про складну ситуацію у Маріуполі, що на Донеччині.

Проте особливу увагу вони приділили питанню щодо створення системи дієвих міжнародних гарантій безпеки для України. Офіційний Київ зацікавлений в тому, щоб Туреччина була одним з учасників цього процесу.

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