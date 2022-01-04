Так, Ермак поговорит с внешнеполитическим советником канцлера Германии Йенсом Плетнером и дипломатическим советником французского президента Эммануэлем Бонном. Об этом рассказала советница Ермака Дарья Заривна.

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Затем политики отправятся в Москву

Советники лидеров Франции и Германии отправятся в Москву для переговоров с заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком. Переговоры намечены на 6 января.

Советники лидеров стран-участниц нормандского формата на этой неделе проведут отдельные встречи в разных форматах. Спикер немецкого правительства Штеффен Гебештрайт отмечал, что Плетнер и его французский коллега встретятся с украинским партнером.

Новые форматы переговоров с Москвой: что известно

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что рассматривают 2 варианта переговоров с Москвой. В частности, прямые переговоры с Владимиром Путиным относительно ситуации, а также присоединение США к нормандскому или другому формату.

Арахамия отметил, что после проведения переговоров в нормандском формате из-за нежелания Москвы идти на контакт произошел застой.

Обратите внимание! Предыдущая встреча министров иностранных дел нормандской четверки должна была состояться 11 ноября. Однако ее сорвала Россия. Глава российского МИД Сергей Лавров отказался участвовать.

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