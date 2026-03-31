Бывший глава Офиса президента Андрей Ермак после увольнения получил более 200 тысяч гривен отпускных. Эти выплаты отражены в его электронной декларации, которая также содержит другие финансовые детали.

Проверка НАПК выявила неточности, однако без признаков нарушений. Об этом пишет "Главком" со ссылкой на реестр деклараций.

Что в декларации Ермака?

Всего за отчетный период он задекларировал 747 тысяч гривен дохода.

Всего за отчетный период он задекларировал 747 тысяч гривен дохода. Основную часть этой суммы составляли зарплата и другие выплаты, полученные во время работы в Офисе президента.

В то же время в декларации зафиксированы существенные изменения в сбережениях чиновника. В частности, он потратил часть наличных средств – около 17 тысяч евро, что свидетельствует об уменьшении его финансового резерва. Особое внимание привлекает именно сумма отпускных, которую Ермак получил уже после увольнения.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции провело полную проверку декларации. Она длилась несколько месяцев – с февраля по май 2025 года.

По результатам проверки НАПК выявило ряд неточностей. В частности, в декларации была указана компания, которая на момент подачи уже прекратила деятельность, а также некорректно отражены отдельные кредитные обязательства.

Несмотря на это, агентство не установило признаков незаконного обогащения или представления ложной информации, которые могли бы повлечь за собой ответственность.

Также сообщается, что результаты проверки не обнародовали сразу из-за ограничения доступа к декларациям во время пребывания Ермака в должности.