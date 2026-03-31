Чем занимается Ермак после увольнения из ОП?

  • Ранее сообщалось, что он якобы собирался идти на фронт. Впрочем, эта информация не стала реальностью, вместо этого Андрей Ермак возобновил адвокатскую деятельность. В частности, в период развертывания скандала на Олимпийских играх по дисквалификации скелетониста Владислава Гераскевича за его проукраинскую позицию Ермак вызвался присоединиться к команде адвокатов для обжалования решения МОК.

  • А недавно при Национальной ассоциации адвокатов Украины создали четыре новых постоянно действующих отраслевых комитета как совещательные органы, где экс-глава ОП и получил новую должность. Он возглавил Комитет по вопросам защиты пострадавших от вооруженной агрессии против Украины, компенсационных механизмов и правового обеспечения евроинтеграционного восстановления.