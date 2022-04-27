Ермак представил иностранным послам план действий по усилению санкций против России

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел онлайн-встречу с послами иностранных государств, на которой представил план ужесточения санкций против России.

План Ермака – Макфола

В пресс-службе Офиса президента отметили, что план наработан международной экспертной группой Ермака – Макфола.

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Мы не так наивны, чтобы ожидать, что экономическое давление на страну-агрессора приведет к быстрому завершению боевых действий. Однако этот второй фронт – международные санкции, он значительно ограничит захватнические стремления России. Обычно лучшим ее пацификатором становились экономические затруднения,

– сказал Ермак.

Он подчеркнул, что хотя Украина выдержала первую, острейшую фазу российского вторжения, для ее победы нужно и усиление Вооруженных сил, и эффективная санкционная политика против России.

Содержание плана

В первую очередь, план направлен на то, чтобы Россия потеряла финансы, производственные возможности и технологии, используемые для войны, и заставить сосредоточиться на преодолении внутренних проблем, а российских граждан – платить за содействие агрессии. В первую очередь речь идет о полном нефтегазовом эмбарго.

Также важным пунктом плана являются санкции против финансовых учреждений РФ и Белоруссии, внесение России в черный список FATF и список государств – спонсоров терроризма.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал послов побуждать бизнес этих стран к скорейшему выходу из России.

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