У Європарламенті заявили що вони не піддадуться на шантаж зі сторони Росії.

"Ми не боїмося Путіна", – наголосила голова Європарламенту Роберта Мецола.

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Вона запевнила, що Польща та Болгарія отримають відповідну підтримку після такого кроку зі сторони Кремля.

Водночас Роберта Мецола заявила, що Європарламент закликає до негайного загальноєвропейського ембарго на поставки енергоносіїв з Росії.

"Настав час розірвати нашу залежність від автократів раз і назавжди", – заявила Роберта Мецола.

Такий заклик підтримала українська влада.

"Це повністю відповідає пропозиціям України, які ми надали нашим союзникам. Ембарго на енергоресурси позбавить кремль грошей, завдяки яким Росія фінансує жахливу війну в Україні, вбивство людей та наших дітей", – заявив голова Офісу Президента Андрій Єрмак.

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