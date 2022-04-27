Зокрема, вони розглядають повну відсутність російського газу та припинення постачання споживачам. Про це розповів генеральний директор оператора газотранспортної системи в Данії та президент Gas Infrastructure Europe Торбен Брабо.

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Багато років ми мусили розглядати сценарії перебоїв взимку, особливо в межах прогнозів постачання Європейської мережі операторів систем передачі газу (ENTSOG). Тепер Єврокомісія звернулася до інфраструктурних компаній з проханням додати новий сценарій, у якому російського газу немає взагалі,

– сказав він.

Брабо зауважив, що газ становить 25% від загального споживання енергії у Європі.

Деякі країни постраждають більше за інших

За словами посадовця, з 45% газу, що йде з Росії, приблизно 10% споживається у Європі. Газ поширюється нерівномірно, тому є країни та регіони, які постраждають набагато більше, ніж інші.

Єврокомісія як варіант пропонує замінити російський газ великим імпортом СПГ та біометану. Брабо називає такий сценарій надто оптимістичним, адже на рахунку кожен мільярд кубометрів.

Є прогнози, що на випадок нестачі газу, паливо пріоритетно надаватимуть домогосподарствам, школам та лікарням. Деяких промислових споживачів можуть відімкнути від газопостачання.

Водночас пришвидшується будівництво нової інфраструктури СПГ та основних з'єднань трубопроводів. Це допоможе диверсифікувати постачання та уникнути "вузьких місць". Брабо наполягає, що Європа також має пам'ятати про зусилля щодо підвищення енергоефективності та просто споживати менше.

Що відомо про відмову Європи від російського газу

Європейський Союз планує відмовитися від поставок російського газу в рамках санкцій проти агресора за війну в Україні. Зробити це хочуть аж до 2027 року.

Обсяги постачання російського газу до Європи через Україну можуть скоротитися вже найближчим часом. Зокрема, й тому, що росіяни захопили певні території нашої держави і там зривають роботу станцій.

Також стало відомо, що Росія призупинила постачання газу до Польщі за Ямальським контрактом. Причину своїх дій у Кремлі поки ніяк не пояснили.

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