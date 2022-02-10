По данным СМИ, переговоры уже стартовали. После их завершения должны провести брифинг, который запланирован на 19:00.

Важно Ермак назвал главные цели Украины на предстоящих переговорах советников "Норманди"

Кроме Ермака в Берлин также прибыла первая вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко. В Германии украинская делегация проведет ряд встреч с немецкими чиновниками, в частности с:

вице-канцлером, министром экономики и защиты климата Робертом Габеком,

министром финансов Кристианом Линднером,

министром экономического сотрудничества и развития Свеньей Шульце,

депутатами Бундестага и представителями бизнеса.

Главная цель встреч с немецкими партнерами – предметное обсуждение финансового взаимодействия и поддержки, реализации проектов двустороннего экономического сотрудничества, развития транспортного потенциала обеих стран.

Ермак тоже поехал в Германию

Заметим, что визит Ермака в Берлин был под угрозой из-за положительного результата теста на коронавирус, который глава ОП получил 3 февраля. Однако заблаговременная вакцинация и 3 дня интенсивной терапии дали результат – 7 февраля Ермак получил отрицательный тест на COVID-19.

Обратите внимание! Еще в 2020 году Ермак заболел коронавирусом тоже накануне переговоров советников лидеров нормандского формата. Правда, тогда разговор планировали в формате видеовстречи.

Ранее глава ОП рассказал, что одной из целей украинской стороны на переговорах политических советников лидеров государств-участников нормандского формата будет разблокирование работы Трехсторонней контактной группы с целью дальнейшего продвижения в мирном урегулировании и завершении войны на Донбассе.

Добавим, что 26 января в Париже прошла первая встреча советников глав государств "нормандской четверки". Это была первая встреча в "нормандском формате" с декабря 2019 года. Переговоры длились 8 часов. Ермак назвал возобновление "нормандского формата" позитивным сигналом. По его словам, согласовали имеющиеся договоренности.

Брифинг Андрея Ермака относительно встречи советников "нормандской четверки": смотрите видео