По словам Андрея Ермака, разблокирование работы ТКГ будет способствовать восстановлению мирного урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом глава Офиса Президента заявил во время общения с журналистами.

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В Берлине обсудят вопрос обмена пленными

Одной из целей украинской стороны на переговорах политических советников лидеров государств – участников Нормандского формата будет разблокирование работы Трехсторонней контактной группы с целью дальнейшего продвижения в мирном урегулировании и завершении войны на Донбассе,

– заявил Ермак.

Андрей Ермак заявил, что в Берлине во время следующей встречи обязательно обсудят вопросы обмена пленными и открытия контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда на Донбассе.

Андрей Ермак отметил, что сегодня Украина является центром решения вопросов безопасности в Европе и имеет международную поддержку. Об этом, по его словам, свидетельствует большое количество визитов зарубежных лидеров и дипломатов.

Заметьте! Встреча советников лидеров стран "нормандской четверки" запланирована на 10 февраля. Она состоится в Берлине.

Встреча "нормандской четверки" в Париже

26 января в Париже прошла первая встреча советников глав государств "норманнской четверки". На этих переговорах Украину представил глава Офиса Президента Андрей Ермак, Россию – заместитель главы администрации Путина Дмитрий Козак, Германии Йенс Плетнер – советник канцлера Олафа Шольца, а Францию – советник президента Эммануэль Бонн.

Это была первая встреча в "норманнском формате" с декабря 2019 года. Переговоры длились 8 часов.

Ермак назвал возобновление "нормандского формата" позитивным сигналом. По его словам, согласовали имеющиеся договоренности.

Кремлевский представитель сказал, что стороны договорились соблюдать перемирие на Донбассе. Ермак тоже отметил, что согласовали финальное коммюнике о перемирии, которое должно действовать без каких-либо условий.

Стороны также согласовали следующую встречу в Берлине, однако она была под угрозой срыва из-за того, что Андрей Ермак заболел коронавирусом. Однако после нескольких дней интенсивной терапии глава ОП вернулся к исполнению обязанностей, а дату встречи не изменили.

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