Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники в Офисе Президента. Больному коронавирусом Ермаку значительно лучше: он – поправляется.
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Украинская сторона не будет переносить нормандскую встречу
Поэтому украинская сторона не планирует переносить нормандскую встречу на уровне советников. Переговоры в Берлине обязаны стать продолжением дискуссии в Париже.
Положительный тест у Ермака был 3 февраля
Положительный тест на коронавирус Ермак получил еще 3 февраля. Сам глава ОП подчеркнул, что болезнь подступила крайне не вовремя. Он заверил, что активно лечится и продолжает работать. Ермак пообещал "встать на ноги" к нормандской встрече.
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Что известно о последних нормандских встречах:
- Новая встреча советников глав государств запланирована на 10 февраля в Берлине.
- Предыдущий этап переговоров состоялся 26 января в Париже. Продолжался он 8 часов.
- Это было восстановление нормандского формата – впервые после 2019 года.
- Советники отметили необходимость прекращения огня и основополагающего значения минских договоренностей.
- Также они обсудили значение активизации работы трехсторонней контактной группы.
Смотрите брифинг Ермака после встречи в нормандском формате: