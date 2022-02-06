Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники в Офисе Президента. Больному коронавирусом Ермаку значительно лучше: он – поправляется.

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Украинская сторона не будет переносить нормандскую встречу

Поэтому украинская сторона не планирует переносить нормандскую встречу на уровне советников. Переговоры в Берлине обязаны стать продолжением дискуссии в Париже.

Положительный тест у Ермака был 3 февраля

Положительный тест на коронавирус Ермак получил еще 3 февраля. Сам глава ОП подчеркнул, что болезнь подступила крайне не вовремя. Он заверил, что активно лечится и продолжает работать. Ермак пообещал "встать на ноги" к нормандской встрече.

Обратите внимание! В предыдущий раз глава ОП болел коронавирусом еще в ноябре 2020 года. Тогда это тоже произошло накануне встречи советников в нормандском формате, правда, в видеорежиме.

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Что известно о последних нормандских встречах:

Новая встреча советников глав государств запланирована на 10 февраля в Берлине.

Предыдущий этап переговоров состоялся 26 января в Париже. Продолжался он 8 часов.

Это было восстановление нормандского формата – впервые после 2019 года.

Советники отметили необходимость прекращения огня и основополагающего значения минских договоренностей.

Также они обсудили значение активизации работы трехсторонней контактной группы.

Смотрите брифинг Ермака после встречи в нормандском формате: