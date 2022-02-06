Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на джерела в Офісі Президента. Хворому на коронавірус Єрмаку значно краще: він – одужує.

До теми Коронавірус у Єрмака: Зеленський отримав результат тесту перед зустріччю з Ердоганом

Українська сторона не переноситиме нормандську зустріч

Саме тому українська сторона не планує переносити нормандську зустріч на рівні радників. Перемовини у Берліні мають стати продовженням дискусії у Парижі.

Позитивний тест у Єрмака був 3 лютого

Позитивний тест на коронавірус Єрмак отримав ще 3 лютого. Сам голова ОП наголосив, що хвороба підступила вкрай невчасно. Він запевнив, що інтенсивно лікується та продовжує працювати. Єрмак пообіцяв "встати на ноги" до нормандської зустрічі.

Зверніть увагу! Попереднього разу глава ОП хворів на коронавірус ще у листопаді 2020 року. Тоді це теж відбулось напередодні зустрічі радників у нормандському форматі, щоправда – у відеорежимі.

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Що відомо про останні нормандські зустрічі:

Нову зустріч радників глав держав запланували на 10 лютого у Берліні.

Попередній етап перемовин відбувся 26 січня у Парижі. Тривав він 8 годин.

Це було відновленням нормандського формату – вперше після 2019 року.

Радники наголосили на потребі припинення вогню та засадничому значенні мінських домовленостей.

Також вони обговорили значення активізації роботи Тристоронньої контактної групи.

Дивіться брифінг Єрмака після попередньої зустрічі у нормандському форматі: