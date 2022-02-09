За словами Андрія Єрмака, розблокування роботи ТКГ сприятиме відновленню мирного врегулювання конфлікту на Донбасі. Про це глава Офісу Президента заявив під час спілкування з журналістами.
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У Берліні обговорять питання обміну полоненими
Однією з цілей української сторони на переговорах політичних радників лідерів держав – учасниць Нормандського формату буде розблокування роботи Тристоронньої контактної групи з метою подальшого просування в мирному врегулюванні та завершенні війни на Донбасі,
– заявив Єрмак.
Глава Офісу Президента також підкреслив, що у Берліні під час наступної зустрічі обов'язково обговорять питання обміну полоненими та відкриття контрольно-пропускних пунктів в'їзду-виїзду на Донбасі.
Андрій Єрмак зазначив, що сьогодні Україна є центром вирішення безпекових питань у Європі та має міжнародну підтримку. Про це, за його словами, свідчить велика кількість візитів закордонних лідерів та дипломатів.
Зустріч "нормандської четвірки" у Парижі
- 26 січня у Парижі пройшла перша зустріч радників голів держав "норманської четвірки". На цих перемовинах Україну представив глава Офісу Президента Андрій Єрмак, Росію – заступник глави адміністрації Путіна Дмитро Козак, Німеччину Єнс Плетнер – радник канцлера Олафа Шольца, а Францію – радник президента Еммануель Бонн.
- Це була перша зустріч у "норманському форматі" від грудня 2019 року. Перемовини тривали 8 годин.
- Єрмак назвав поновлення "нормандського формату" позитивним сигналом. За його словами, узгодили наявні домовленості.
- Кремлівський представник сказав, що сторони домовилися дотримуватися перемир'я на Донбасі. Єрмак теж зазначив, що узгодили фінальне комюніке про перемир'я, яке має діяти без будь-яких умов.
- Сторони також погодили наступну зустріч у Берліні, однак вона була під загрозою зриву через те, що Андрій Єрмак захворів на коронавірус. Однак після кількох днів інтенсивної терапії глава ОП повернувся до виконання обов'язків, а дату зустрічі не змінили.
До теми пропонуємо сюжет про підсумки переговорів у Парижі: дивіться відео