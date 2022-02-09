За словами Андрія Єрмака, розблокування роботи ТКГ сприятиме відновленню мирного врегулювання конфлікту на Донбасі. Про це глава Офісу Президента заявив під час спілкування з журналістами.

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У Берліні обговорять питання обміну полоненими

Однією з цілей української сторони на переговорах політичних радників лідерів держав – учасниць Нормандського формату буде розблокування роботи Тристоронньої контактної групи з метою подальшого просування в мирному врегулюванні та завершенні війни на Донбасі,

– заявив Єрмак.

Глава Офісу Президента також підкреслив, що у Берліні під час наступної зустрічі обов'язково обговорять питання обміну полоненими та відкриття контрольно-пропускних пунктів в'їзду-виїзду на Донбасі.

Андрій Єрмак зазначив, що сьогодні Україна є центром вирішення безпекових питань у Європі та має міжнародну підтримку. Про це, за його словами, свідчить велика кількість візитів закордонних лідерів та дипломатів.

Зауважте! Зустріч радників лідерів країн "нормандської четвірки" запланована на 10 лютого. Вона відбудеться у Берліні.

Зустріч "нормандської четвірки" у Парижі

26 січня у Парижі пройшла перша зустріч радників голів держав "норманської четвірки". На цих перемовинах Україну представив глава Офісу Президента Андрій Єрмак, Росію – заступник глави адміністрації Путіна Дмитро Козак, Німеччину Єнс Плетнер – радник канцлера Олафа Шольца, а Францію – радник президента Еммануель Бонн.

Це була перша зустріч у "норманському форматі" від грудня 2019 року. Перемовини тривали 8 годин.

Єрмак назвав поновлення "нормандського формату" позитивним сигналом. За його словами, узгодили наявні домовленості.

Кремлівський представник сказав, що сторони домовилися дотримуватися перемир'я на Донбасі. Єрмак теж зазначив, що узгодили фінальне комюніке про перемир'я, яке має діяти без будь-яких умов.

Сторони також погодили наступну зустріч у Берліні, однак вона була під загрозою зриву через те, що Андрій Єрмак захворів на коронавірус. Однак після кількох днів інтенсивної терапії глава ОП повернувся до виконання обов'язків, а дату зустрічі не змінили.

До теми пропонуємо сюжет про підсумки переговорів у Парижі: дивіться відео