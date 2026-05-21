Ермак прибыл в суд, где ВАКС рассмотрит апелляцию по его делу

Высший антикоррупционный суд 21 мая будет рассматривать апелляцию по делу Андрея Ермака. Экс-глава Офиса Президента уже прибыл в суд.

Об этом сообщили "Новости.Live".

Чего будет касаться апелляция?

Журналисты сообщили, что Андрей Ермак 21 мая прибыл в суд, где ВАКС начнет рассмотрение апелляции по его делу.

Адвокат подозреваемого Игорь Фомин будет просить отменить решение первой инстанции и не применять к его подзащитному никакой меры пресечения.

Фомин считает подозрение экспредседателю Офиса Президента необоснованным. А Ермак ответил журналистам лишь, что ожидает "справедливого суда".

Какое решение суду предшествовало?

Напомним, 14 мая ВАКС избрал Андрею Ермаку меру пресечения – содержание под стражей на 60 суток с альтернативой внесения залога 140 миллионов гривен. Уже 18 мая бывший глава ОП был выпущен из СИЗО, когда была внесена полная сумма залога.

Тогда адвокат Фомин сообщил, что защита готовит апелляционную жалобу против обоснованности подозрения.

В чем подозревают Ермака?