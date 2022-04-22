Ермак прокомментировал планы России захватить Донбасс и Юг Украины

Глава Офиса Президента Андрей Ермак отреагировал на озвученные в России планы захватить Донбасс и Юг Украины. Он подчеркнул, что уже не один план агрессора наше государство смогло разрушить.

Андрей Ермак подчеркнул, что такими захватническими планами россияне стремятся давить на Украину в экономическом плане. Однако замыслы оккупантов часто разрушаются, то же самое может произойти и с планом захвата Донбасса и Юга.

Напомним Не только Донбасс: российское командование заявило, что планирует захватить и целый Юг Украины

У Украины есть сценарии защиты

Глава Офиса Президента подчеркнул, что Украина будет обороняться и у нее есть сценарии собственной защиты. И таким образом, может даже разрушить захватнические планы.

У нас есть собственные сценарии защиты Украины и хочу напомнить, что многие планы кремля уже были разрушены работой нашей армии и народа,

– подчеркнул Ермак.

Андрей Ермак подчеркнул, что мы воюем за свободу. Вот поэтому мы обязательно победим.

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