Ермак провел совещание по созданию Книги палачей и назвал одну из главных целей Украины

Глава Офиса Президента Андрей Ермак провел совещание, главной темой которого было привлечение к ответственности лиц, совершающих преступления на территории Украины. Прежде всего речь идет о российских военных преступниках.

На этом совещании Ермак заявил, что в Украине работает сильная команда юристов. Специалисты занимаются подготовкой соответствующих исков в международные суды.

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Ермак провел совещание относительно создания Книги палачей

С другой стороны, глава ОП добавил, что нужно создать систему, которая будет помогать выявлять этих преступников, а также получать все необходимые данные о них. Кроме того, Ермак сообщил о создании так называемой Книги палачей в Украине. Речь идет о специальном сборнике данных о российских военных преступниках, которые имеют отношение к совершению зверств на территории суверенной Украины.

Ермак подчеркнул, что их главная цель – каждый, кто причастен к страшным преступлениям в Украине, должен за это ответить. Он отметил, что к этому стремится как президент Владимир Зеленский, так и украинцы.

Глава ОП заявил, что для реализации этих планов используют все необходимые ресурсы и государства Украина, и зарубежных партнеров. Заместитель Ермака Андрей Смирнов убежден, что сейчас нужно синхронизировать усилия всех органов досудебного расследования в контексте обмена информацией, которую они находят в отношении конкретных военных преступников.

Говорится как о рядовых солдатах, так и офицерах русской армии. На совещании в ОП подчеркнули, что процесс идентификации и проверки полученной информации должен продолжаться, пока не выявят последнего из этих преступников.

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