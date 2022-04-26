На цій нараді Єрмак заявив, що в Україні працює потужна команда з юристів. Фахівці займаються підготовкою відповідних позовів до міжнародних судів.

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Єрмак провів нараду щодо створення Книги катів

З іншої сторони очільник ОП додав, що потрібно створити систему, яка допомагатиме виявляти цих злочинців, а також отримувати усі необхідні дані про них. Крім того, Єрмак повідомив про укладення так званої Книги катів в Україні. Йдеться про спеціальний збірник даних про російських воєнних злочинців, які мають відношення до скоєння звірства на території суверенної України.

Єрмак наголосив, що їхня головна мета – кожен, хто причетний до страшних злочинів в Україні, має за це відповісти. Він зауважив, що цього прагне як президент Володимир Зеленський, так й українці.

Очільник ОП заявив, що для реалізації цих планів використають усі необхідні ресурси й держави Україна, й закордонних партнерів. Заступник Єрмака Андрій Смирнов переконаний, що наразі потрібно синхронізувати зусилля всіх органів досудового розслідування у контексті обміну інформацією, яку вони знаходять стосовно конкретних воєнних злочинців.

Йдеться як про рядових солдатів, так й офіцерів російської армії. На нараді в ОП наголосили, що процес ідентифікації та перевірки отриманої інформації повинен тривати поки не виявлять останнього із цих злочинців.

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