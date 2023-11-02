Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак поделился инфографикой, посвященной работе украинской ПВО за прошлый месяц. Он выложил ее в своих соцсетях.

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Какая статистика за октябрь

Как видно по картинке, в течение октября российские захватчики выпустили в сторону Украины 243 "Шахеда". Также в течение месяца оккупанты атаковали наше государство 9 крылатыми ракетами и 15 управляемыми авиационными ракетами типа Х-59.

Наше ПВО навсегда приземлило 228 вражеских ударных беспилотников. Также украинские защитники сбили 8 крылатых ракет и 11 управляемых авиационных ракет оккупантов.

Таковы цифры воздушных атак россиян и сбивание целей нашей ПВО,

– написал глава ОП.



Достижения нашей ПВО за октябрь / Инфографика Андрея Ермака

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