Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак поділився інфографікою, що присвячена роботі української ППО за минулий місяць. Він виклав її у своїх соцмережах.

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Яка статистика за жовтень

Як видно по картинці, протягом жовтня російські загарбники випустили у бік України 243 "Шахеди". Також протягом минулого місяця окупанти атакували нашу державу 9 крилатими ракетами та 15 керованими авіаційними ракетами типу Х-59.

Наша ППО назавжди приземлила 228 ворожих ударних безпілотників. Також українські захисники збили 8 крилатих ракет та 11 керованих авіаційних ракет окупантів.

Такі цифри повітряних атак росіян і збиття цілей нашою ППО,

– написав голова ОП.



Досягнення нашої ППО за жовтень / Інфографіка Андрія Єрмака

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