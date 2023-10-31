Про це 24 Каналу сказав полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан. За його словами, навчання триватимуть приблизно 3 – 4 тижні.

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Коли Patriot буде в Україні

Комплекс Patriot може обслуговувати до 100 людей. Мінімальна кількість – 60 військовослужбовців. Однак все залежить від того, кого відправили на навчання. Адже деякі військовослужбовці вже проходили службу на Patriot, але без повного навчання, тому в них вже є навички використання систем. Далі вони повинні отримати дозволи для виконання бойових завдань у повному обсязі.

"Все залежить від базових навичок військових. Я думаю, що через місяці Patriot буде в повному бойовому складі", – зазначив Світан.

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Де доцільніше поставити новий Patriot

Україна вже має декілька ЗРК Patriot. Їх передали Нідерланди, США та Німеччина. Новий Patriot оптимально поставити для прикриття двох масштабних міст.

Все залежатиме від завдань цього комплексу. Він може прикривати майбутні аеродроми. Але треба розуміти, скільки ще комплексів буде передаватися і якого рівня,

– мовив військовий експерт.

Наприклад, для прикриття Одеси оптимально навіть не Patriot, а SAMP/T, оскільки ракета Aster-30 призначена для роботи з ракетами противника, які ідуть біля землі чи води.

Протибалістичні ракети Patriot краще використовувати на великих площах, адже у них більша дальність. Тому треба враховувати швидкість постачання інших видів озброєння, які у нас є.

Чи є можливість захистити Херсон

Правий берег Херсона майже щодня страждає від російських обстрілів. Окупанти навмання гатять по будинках, магазинах, школах тощо. Для того, щоб убезпечити Херсон від роботи артилерії, яку практично неможливо перехопити, треба на 30 кілометрів відвести лінію фронту.

Це можуть бути тисячі снарядів. Їх перехопити неможливо, хіба що відсунути приблизно на 30 кілометрів на схід від Дніпра і тоді Херсон та лівий берег будуть у відносній безпеці. Але росіяни однаково зможуть працювати за допомогою ракет, КАБів. Ці проблеми вирішуються рухом фронту саме на схід,

– додав Світан.

Щодо систем протиповітряної оборони, то Херсон так само як і Одесу оптимально прикривати SAMP/T.

Посилення української ППО