Про це розповів командувач Повітряних сил ЗС України Микола Олещук в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал. В українській армії є висококваліфіковані офіцери, які здатні в короткий час опанувати техніку.
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Коли ми готувалися на американський Patriot, була програма написана на 10 місяців. Після цього, як хлопці приїхали на навчання в США, інструктори ухвалили рішення, що нашим хлопцям достатньо 10 тижнів, щоб опанувати цю техніку. Тому я пишаюся персоналом Повітряних сил України,
– сказав генерал-лейтенант.
Олещук додав, що в перші дні великої війни на зустрічі з президентом доповів, що наша ППО потребує посилення.
"Тих сил і засобів, які в нас були на той час, було дуже мало. Ми знали, що тими силами і засобами, які є, ми просто завдання не виконаємо", – зазначив Олещук.
Якщо взяти дольову участь знищених цілей, то якщо Повітряні сили понад три тисячі цілей знищили, то дольова участь комплексів іноземного виробництва складає понад 600 цілей. Я думаю, це високий показник,
– додав командувач Повітряних сил ЗСУ.
Українські пілоти розпочали навчання на F-16
- Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що в Данії та Нідерландах уже розпочалися навчання українських пілотів з управління винищувачами F-16. Він не став розкривати подробиць, але вказав, що у процес підготовки входить вивчення англійської мови.
- 20 серпня президент Володимир Зеленський з Нідерландів повідомив, що 42 винищувачі F-16 "будуть в українському небі".