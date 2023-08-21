Про це розповів командувач Повітряних сил ЗС України Микола Олещук в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал. В українській армії є висококваліфіковані офіцери, які здатні в короткий час опанувати техніку.

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Коли ми готувалися на американський Patriot, була програма написана на 10 місяців. Після цього, як хлопці приїхали на навчання в США, інструктори ухвалили рішення, що нашим хлопцям достатньо 10 тижнів, щоб опанувати цю техніку. Тому я пишаюся персоналом Повітряних сил України,

– сказав генерал-лейтенант.

Олещук додав, що в перші дні великої війни на зустрічі з президентом доповів, що наша ППО потребує посилення.

"Тих сил і засобів, які в нас були на той час, було дуже мало. Ми знали, що тими силами і засобами, які є, ми просто завдання не виконаємо", – зазначив Олещук.

Увага. Наразі протиповітряну оборону України вдалося суттєво просунути вперед завдяки військовій допомозі від країн-партнерів. За словами Олещука, один NASAMS у складі 5 – 12 пускових установок може замінити п'ять С-300.

Якщо взяти дольову участь знищених цілей, то якщо Повітряні сили понад три тисячі цілей знищили, то дольова участь комплексів іноземного виробництва складає понад 600 цілей. Я думаю, це високий показник,

– додав командувач Повітряних сил ЗСУ.

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