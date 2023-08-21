Об этом рассказал командующий Воздушными силами ВС Украины Николай Олещук в эфире телемарафона, информирует 24 Канал. В украинской армии есть высококвалифицированные офицеры, которые способны в короткое время овладеть техникой.

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Когда мы готовились на американский Patriot, программа была написана на 10 месяцев. После этого, как ребята приехали на обучение в США, инструкторы приняли решение, что нашим ребятам достаточно 10 недель, чтобы овладеть этой техникой. Поэтому я горжусь персоналом Воздушных сил Украины,

– сказал генерал-лейтенант.

Олещук добавил, что в первые дни Великой войны на встрече с президентом доложил, что наша ПВО нуждается в усилении.

"Тех сил и средств, которые у нас были в то время, было очень мало. Мы знали, что теми силами и средствами, которые есть, мы просто задачу не выполним", - отметил Олещук.

Внимание. Пока противовоздушную оборону Украины удалось существенно продвинуть вперед благодаря военной помощи от стран-партнеров. По словам Олещука, один NASAMS в составе 5-12 пусковых установок может заменить пять С-300.

Если принять долевое участие уничтоженных целей, то если Воздушные силы более трех тысяч целей уничтожили, то долевое участие комплексов иностранного производства составляет более 600 целей. Я думаю, это высокий показатель,

– добавил командующий Воздушными силами ВСУ.

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