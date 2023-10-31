Об этом 24 Каналу сказал полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан. По его словам, обучение будет продолжаться примерно 3 – 4 недели.

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Когда Patriot будет в Украине

Комплекс Patriot может обслуживать до 100 человек. Минимальное количество – 60 военнослужащих. Однако все зависит от того, кого отправили на обучение. Ведь некоторые военнослужащие уже проходили службу на Patriot, но без полной учебы, поэтому у них уже есть навыки использования систем. Далее они должны получить разрешения на выполнение боевых задач в полном объеме.

"Все зависит от базовых навыков военных. Я думаю, что через месяц Patriot будет в полном боевом составе", – отметил Свитан.

Как защитить Херсон от постоянных обстрелов россиян: смотрите видео

Где более целесообразно поставить новый Patriot

У Украины уже есть несколько ЗРК Patriot. Их передали Нидерланды, США и Германия. Новый Patriot оптимально поставить для прикрытия двух масштабных городов.

Все зависит от задач этого комплекса. Он может прикрывать будущие аэродромы. Но надо понимать, сколько еще комплексов будет передаваться и какого уровня,

– сказал военный эксперт.

К примеру, для прикрытия Одессы оптимально даже не Patriot, а SAMP/T, поскольку ракета Aster-30 предназначена для работы с ракетами противника, идущими у земли или воды.

Противобаллистические ракеты Patriot лучше использовать на больших площадях, ведь у них большая дальность. Поэтому нужно учитывать скорость поставок других видов вооружения, которые у нас есть.

Есть ли возможность защитить Херсон

Правый берег Херсона почти каждый день страдает от российских обстрелов. Оккупанты наугад готовят по домам, магазинам, школам и т.д. Для того чтобы обезопасить Херсон от работы артиллерии, которую практически невозможно перехватить, нужно на 30 километров отвести линию фронта.

Это могут быть тысячи снарядов. Их перехватить невозможно, разве что отодвинуть примерно на 30 километров к востоку от Днепра и тогда Херсон и левый берег будут в относительной безопасности. Но россияне все равно смогут работать с помощью ракет, КАБов. Эти проблемы решаются движением фронта именно на восток,

– добавил Свитан.

Что касается систем противовоздушной обороны, то Херсон, как и Одессу, оптимально прикрывать SAMP/T.

Усиление украинского ПВО