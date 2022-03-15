Ермак удивлен решениями Израиля относительно Украине и украинцам

В то время как страны Европы отменяют ограничения, чтобы украинским беженцам было легче попасть в них, Израиль делает наоборот и ограничивает прием украинцев.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак поблагодарил Израиль за те усилия, которые он прилагает для достижения мира в Украине. Но удивился последним решениям руководства, которые назвал недружественными.

Важно Израиль обещает, что не станет страной, из-за которой Россия будет обходить санкции

Израиль ограничил прием украинцев

приостановил безвизовый режим;

внедрил систему электронных разрешений МВД на въезд в Израиль для граждан Украины.

Напомню всем нашим партерам: ваши народы давно и ясно показывают и говорят, что вам нужно делать. Увидьте и услышьте своих избирателей. Они сделали свой выбор. Они поддерживают Украину. Они с нами. А вы?

– написал Ермак.

Ермак заверил, что Украина будет жестко и оперативно реагировать на любые шаги, вредящие интересам нашей страны и украинцев.

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