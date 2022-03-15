Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак подякував Ізраїлю за ті зусилля, яких він докладає для досягнення миру в Україні. Але здивувався останнім рішенням керівництва, які назвав недружніми.

Важливо Ізраїль обіцяє, що не стане країною, через яку Росія обходитиме санкції

Ізраїль обмежив прийом українців

призупинив безвізовий режим;

впровадив систему електронних дозволів МВС на в'їзд до Ізраїлю для громадян України.

Нагадаю всім нашим партерам: ваші народи давно й чітко показують і кажуть, що вам треба робити. Побачте й почуйте своїх виборців. Вони зробили свій вибір. Вони підтримують Україну. Вони з нами. А ви?,

– написав Єрмак.

Єрмак запевнив, що Україна буде жорстко й оперативно реагувати на будь-які кроки, що шкодять інтересам нашої країни та українців.

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