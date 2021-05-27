Ермак встретился с генсеком ОБСЕ Хельгой Шмид: она рассказала о тревожных тенденциях на Донбассе

Глава ОП Андрей Ермак на встрече с генсеком ОБСЕ Хельгой Шмид обсудил ситуацию на Донбассе и итоги встречи советников лидеров стран-участниц нормандского формата. Хельга Шмид рассказала о тревожной тенденции в работе миссии ОБСЕ.

Она сообщила об увеличении случаев глушения беспилотников миссии ОБСЕ. Ермак заверил, что Украина пытается вернуть режим тишины на Донбассе.

Стоит прочитать Ситуация с безопасностью в Украине и реформа ВСУ: как прошло заседание Военного комитета НАТО

Глава ОП и генсек ОБСЕ обсудили ситуацию на Донбассе

Андрей Ермак сообщил, что сегодня на Донбассе снайпер убил украинского военного и добавил, что пока не удается вернуть режим тишины. Однако заверил, что Украина продолжит работу в этом направлении.

Хельга Шмид подчеркнула:

необходимость, чтобы линия соприкосновения ни в коем случае не стала линией раскола или раздела;

что стоит прилагать максимум усилий, чтобы предоставлять гуманитарную поддержку на Донбассе;

в том числе пенсионное обеспечение.

Кроме этого, она рассказала об ограничении передвижения наблюдателей мониторинговой миссии.

Более 90% этих случаев – по ту сторону линии соприкосновения. Также тревожная тенденция – увеличение количества случаев глушения сигнала беспилотных летательных аппаратов, вмешательство в работу технических средств миссии,

– отметила генеральный секретарь ОБСЕ.

Ермак сказал, что Украина отмечает эти проблемы во время переговоров на международных площадках.