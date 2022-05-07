В Запорожье прибыли очередные мирные жители Мариуполя, которых удалось спасти из-под вражеских обстрелов. Россияне не дали спокойно вывезти гражданских и обстреляли эвакуационный автомобиль.

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Эвакуация была тяжелой

Как сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, российские оккупанты делали все возможное, чтобы сорвать эвакуацию. Подлость врага удалось преодолеть – в Запорожье прибыла очередная колонна со спасенными мариупольцами.

Сегодня эвакуация людей из меткомбината "Азовсталь" была очень тяжелой. Россияне постоянно создавали провокации, не прекращали огонь, продолжали бои,

– сообщил Ермак.

Он отметил, что несмотря на происки врага с предприятия удалось спасти 50 женщин, детей и пожилых людей. Также он добавил, что операция по спасению людей продолжится, и это касается как гражданских, так и несокрушимых защитников Мариуполя, подвигом которых восхищется весь мир.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что блокада Мариуполя – это попытка россиян уморить людей голодом. Он подчеркнул, что действия российской армии – это не военные действия, а терроризм, пытки и преступление против человечности. Он также призвал партнеров предоставить Украине соответствующее оружие, которое позволило бы деблокировать город.

О том, что военный сценарий деблокады Мариуполя пока невозможен, сообщил советник председателя ОП Алексей Арестович. Он отметил, что Украина делает все возможное на политическом и дипломатическом уровнях, чтобы спасти наших героев.

Во время эвакуации из Мариуполя российские оккупанты обстреляли один из автомобилей. К сожалению, в результате цинической атаки рашистов есть погибший и раненые. Мужественные защитники Мариуполя показали ужасные последствия этой вражеской атаки.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш сообщил, что благодаря проведению операции по спасению людей из Мариуполя в первые два этапа удалось эвакуировать уже более 500 мирных украинцев.

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