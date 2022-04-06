Ермак и Залужный по телефону поговорили с Милли и Салливаном
Сегодня, 6 апреля, глава Офиса Президента Андрей Ермак и главнокомандующий Валерий Залужный побеседовали с американскими чиновниками.
Разговор состоялся с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и главой Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли.
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Разговор был содержательным, но пока без деталей
По словам Ермака, разговор с американскими чиновниками был откровенным. Но пока он не обнародовал никакие детали.
Вместе с главнокомандующим генералом Валерием Залужным провели беседу с советником Президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли. Спасибо за откровенный и содержательный разговор, – написал Андрей Ермак.
Напомним, недавно Джейк Салливан подчеркнул, что США введут новые санкции против России уже на этой неделе. Это будет реакцией на зверства россиян в Киевской области. Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкена обещает, что Америка и дальше будет предоставлять Украине противотанковое вооружение.
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