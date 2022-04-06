Розмова відбулася з радником президента США з національної безпеки Джейком Салліваном та головою Об'єднаного комітету начальників штабів, генералом Марком Міллі.

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Розмова була змістовною, але поки без деталей

За словами Єрмака, розмова з американськими високопосадовцями була відвертою. Але поки що він не оприлюднив жодних деталей.

Разом з головнокомандувачем, генералом Валерієм Залужним провели бесіду з радником Президента США з національної безпеки Джейком Салліваном та головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі. Дякую за відверту та змістовну розмову, – написав Андрій Єрмак.

Нагадаємо, нещодавно Джейк Салліван наголосив, що США введуть нові санкції проти Росії вже цього тижня. Це буде реакцією на звірства росіян у Київській області. Крім того, держсекретар США Ентоні Блінкена обіцяє, що Америка й надалі надаватиме Україні протитанкове озброєння.

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