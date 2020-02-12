Ермак – новый руководитель Офиса Президента: что об этом думает Разумков

Назначение Андрея Ермака руководителем Офиса Президента положительно повлияет на работу структуры. Никаких негативных последствий в смене руководителя ОПУ нет.

Такое мнение высказал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков во время брифинга в рамках своего визита в Киевскую область, передает УНИАН.

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Думаю, в этой ситуации президент не должен ни с кем советоваться. Это глава его Офиса. Офис – это структура, которая обеспечивает деятельность президента. И это – исключительная прерогатива президента, кого назначать на эту должность,

– подчеркнул он.

Разумков добавил, что Ермак является членом команды президента Зеленского и изначально был назначен его помощником.

"Он много месяцев работает по важным направлениям, связанным с выполнением функций Офиса Президента, непосредственно исходя из тех поручений, которые давались главой государства. Это – не новый человек, поэтому я не вижу каких-то негативных последствий в этом 100%", – отметил спикер.

Глава парламента уверен – изменения в Офисе Президента положительно повлияют на его работу.

Что известно о назначении Ермака?

Главой Офиса Президента он стал 11 февраля. На посту заменил Андрея Богдана, которого президент Зеленский уволил в этот же день. В СМИ обсуждали конфликт между Богданом и Ермаком – мол, он продолжается уже несколько месяцев. Одним из вопросов, из-за которого спорили политики будто бы была отставка Виталия Кличко. Если Богдан на ней настаивал, то Ермак – наоборот становился на защиту столичного мэра.



Однако, несмотря на эти слухи, Ермак после своего назначения назвал Богдана профессиональной человеком и поблагодарил за проделанную работу.