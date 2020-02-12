Єрмак – новий керівник Офісу Президента: що про це думає Разумков

Призначення Андрія Єрмака керівником Офісу Президента позитивно вплине на роботу структури. Жодних негативних наслідків у зміні керівника ОПУ немає.

Таку думку висловив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков під час брифінгу у рамках свого візиту на Київщину, передає УНІАН.

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Думаю, у цій ситуації президент не має ні з ким радитися. Це голова його Офісу. Офіс – це структура, яка забезпечує діяльність президента. І це – виключна прерогатива президента, кого призначати на цю посаду,

– наголосив він.

Разумков додав, що Єрмак є членом команди президента Зеленського і від самого початку був призначений його помічником.

"Він багато місяців працює за важливими напрямками, пов’язаними з виконанням функцій Офісу Президента, безпосередньо виходячи з тих доручень, які давалися главою держави. Це – не нова людина, тому я не бачу якихось негативних наслідків у цьому, 100%", – зауважив спікер.

Глава парламенту впевнений – зміни в Офісі Президента позитивно вплинуть на його роботу.

Що відомо про призначення Єрмака? Главою Офісу Президента він став 11 лютого. На посаді замінив Андрія Богдана, якого президент Зеленський звільнив цього ж дня. У ЗМІ обговорювали конфлікт між Богданом і Єрмаком – мовляв, він триває вже декілька місяців. Одним з питань, через яке сперечалися політики начебто є відставка Віталія Кличка. Якщо Богдан на ній наполягав, то Єрмак – навпаки ставав на захист столичного мера.



Однак, попри ці чутки, Єрмак після свого призначення назвав Богдана фаховою людиною і подякував за виконану роботу.