Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак представил Офису генпрокурора новую руководительницу Ирину Венедиктову. Представление состоялось 17 марта – в тот же день, когда Верховная Рада поддержала назначение Венедиктовой.

Во время представления Ермак назвал Венедиктову профессионалом, что оправдает надежды, возложенные на органы прокуратуры. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

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Убежден, что Офис Генерального прокурора будет работать эффективно, будет на страже украинского законодательства и ответит на все вызовы общества. Прежде всего оно ждет законности и справедливости,

– подчеркнул глава Офиса президента.

Со своей стороны новая глава органов прокуратуры поблагодарила за высказанное доверие. Она отметила важность деятельности прокуратуры для правосудия.

"Я очень уважаю институт, в котором сейчас нахожусь. Я понимаю, что вы профессионалы, которые не один год положили на то, чтобы прокуратура Украины была эффективной в треугольнике правосудия. Поэтому, конечно, все самое лучшее и самые лучшие ваши качества мы будем привлекать", – заявила Ирина Венедиктова.



Ермак представил Венедиктову работникам Офиса генпрокурора / фото: ОГПУ

Назначение Венедиктовой руководительницей офиса генпрокурора: коротко

Во время внеочередного заседания 17 марта Верховная Рада Украины поддержала назначение Ирины Венедиктовой руководителем офиса генпрокурора. Представление о таком назначении в Раду внес Президент Украины Владимир Зеленский.

На этом посту Венедиктова заменила Руслана Рябошапку, которому парламент выразил недоверие еще 5 марта. Сама же Венедиктова в последнее время исполняла обязанности руководителя Государственного бюро расследований.