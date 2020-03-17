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      Ермак представил Венедиктову работникам Офиса генпрокурора

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      Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак представил Офису генпрокурора новую руководительницу Ирину Венедиктову. Представление состоялось 17 марта – в тот же день, когда Верховная Рада поддержала назначение Венедиктовой.

      Во время представления Ермак назвал Венедиктову профессионалом, что оправдает надежды, возложенные на органы прокуратуры. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

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      Убежден, что Офис Генерального прокурора будет работать эффективно, будет на страже украинского законодательства и ответит на все вызовы общества. Прежде всего оно ждет законности и справедливости,
      – подчеркнул глава Офиса президента.

      Со своей стороны новая глава органов прокуратуры поблагодарила за высказанное доверие. Она отметила важность деятельности прокуратуры для правосудия.

      "Я очень уважаю институт, в котором сейчас нахожусь. Я понимаю, что вы профессионалы, которые не один год положили на то, чтобы прокуратура Украины была эффективной в треугольнике правосудия. Поэтому, конечно, все самое лучшее и самые лучшие ваши качества мы будем привлекать", – заявила Ирина Венедиктова.


      Ермак представил Венедиктову работникам Офиса генпрокурора / фото: ОГПУ

      Назначение Венедиктовой руководительницей офиса генпрокурора: коротко

      Во время внеочередного заседания 17 марта Верховная Рада Украины поддержала назначение Ирины Венедиктовой руководителем офиса генпрокурора. Представление о таком назначении в Раду внес Президент Украины Владимир Зеленский.

      На этом посту Венедиктова заменила Руслана Рябошапку, которому парламент выразил недоверие еще 5 марта. Сама же Венедиктова в последнее время исполняла обязанности руководителя Государственного бюро расследований.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Офіс Президента Офис генпрокурора Руслан Рябошапка Ирина Венедиктова Андрей Ермак
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