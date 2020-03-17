Голова Офісу Президента України Андрій Єрмак представив Офісу генпрокурора нову очільницю Ірину Венедіктову. Представлення відбулося 17 березня– того ж дня, коли Верховна Рада підтримала призначення Венедіктової.

Під час представлення Єрмак назвав Венедіктову професіоналом, що виправдає сподівання, покладені на органи прокуратури. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

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Переконаний, що Офіс Генерального прокурора буде працювати ефективно, буде на сторожі українського законодавства і відповість на усі виклики суспільства. Передовсім воно чекає на законність і справедливість,

– наголосив голова Офісу президента.

Зі свого боку нова очільниця органів прокуратури подякувала за висловлену довіру. Вона наголосила на важливість діяльності прокуратури для правосуддя.

"Я дуже поважаю інституцію, у якій зараз перебуваю. Я розумію, що ви професіонали, які не один рік поклали на те, щоб прокуратура України була ефективною у трикутнику правосуддя. Тож, звичайно, все найкраще і найкращі ваші якості ми будемо залучати", – заявила Ірина Венедіктова.



Єрмак представив Венедіктову працівникам Офісу генпрокурора / фото: ОГПУ

Призначення Венедіктової керівницею Офісу генпрокурора: коротко

Під час позачергового засідання 17 березня Верховна Рада України підтримала призначення Ірини Венедіктової керівником Офісу генпрокурора. Подання про таке призначення у Раду вніс Президент України Володимир Зеленський.

На цій посаді Венедіктова замінила Руслана Рябошапку, якому парламент висловив недовіру ще 5 березня. Сама ж Венедіктова останнім часом виконувала обов'язки керівниці Державного бюро розслідувань.