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      Єрмак представив Венедіктову працівникам Офісу генпрокурора

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      Єрмак представив Венедіктову на посаді генпрокурора / gp.gov.ua

      Голова Офісу Президента України Андрій Єрмак представив Офісу генпрокурора нову очільницю Ірину Венедіктову. Представлення відбулося 17 березня– того ж дня, коли Верховна Рада підтримала призначення Венедіктової.

      Під час представлення Єрмак назвав Венедіктову професіоналом, що виправдає сподівання, покладені на органи прокуратури. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

      Важливо Ірина Венедіктова очолила Офіс генпрокурора: Зеленський підписав указ

      Переконаний, що Офіс Генерального прокурора буде працювати ефективно, буде на сторожі українського законодавства і відповість на усі виклики суспільства. Передовсім воно чекає на законність і справедливість,
      – наголосив голова Офісу президента.

      Зі свого боку нова очільниця органів прокуратури подякувала за висловлену довіру. Вона наголосила на важливість діяльності прокуратури для правосуддя.

      "Я дуже поважаю інституцію, у якій зараз перебуваю. Я розумію, що ви професіонали, які не один рік поклали на те, щоб прокуратура України була ефективною у трикутнику правосуддя. Тож, звичайно, все найкраще і найкращі ваші якості ми будемо залучати", – заявила Ірина Венедіктова.


      Єрмак представив Венедіктову працівникам Офісу генпрокурора / фото: ОГПУ

      Призначення Венедіктової керівницею Офісу генпрокурора: коротко

      Під час позачергового засідання 17 березня Верховна Рада України підтримала призначення Ірини Венедіктової керівником Офісу генпрокурора. Подання про таке призначення у Раду вніс Президент України Володимир Зеленський.

      На цій посаді Венедіктова замінила Руслана Рябошапку, якому парламент висловив недовіру ще 5 березня. Сама ж Венедіктова останнім часом виконувала обов'язки керівниці Державного бюро розслідувань.

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      сьогодні
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Офіс Президента Офіс генпрокурора Руслан Рябошапка Ірина Венедіктова Андрій Єрмак
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