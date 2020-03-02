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      Ермак встретился с главой МИД Швеции: какие темы обсудили

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      Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак провел встречу с министром иностранных дел Швеции Анн Линде. Главной темой переговоров стала ситуация с безопасностью на Донбассе.

      Как передает пресс-служба украинского президента, кроме ситуации на Донбассе, стороны также обсудили:

      • перспективы расширения деятельности шведских инвесторов в Украине;
         
      • дальнейшую активизацию двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

      Интересно! Почти половина украинцев не знает, кто такой Андрей Ермак

      Анн Линде отметила полную поддержку усилий Владимира Зеленского для обеспечения мирного урегулирования. Кроме того, шведский министр подтвердила позицию ее государства о сохранении санкций против России, пока та полностью не выполнит Минские договоренности. В этом контексте глава МИД Швеции отдельное внимание уделила будущему председательству ее страны в ОБСЕ в 2021 году.

      Андрей Ермак, со своей стороны, поблагодарил за мощную поддержку Украины, прежде всего за последовательную позицию Швеции в поддержку восстановления украинского суверенитета и территориальной целостности. В то же время Ермак отметил помощь правительству Украины со стороны шведских коллег по проведению реформ.

      К слову, недавно Андрей Ермак встречался с руководством посольств стран "Большой семерки". В рамках мероприятия стороны обсудили вопросы мирного урегулирования войны на Донбассе, разведение войск и обмен пленными.

      розведення військ на Донбасі, війна на Донбасі
      Карта разведения войск на Донбассе / Инфографика 24 канала
       

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости политики Швеция Офіс Президента Андрей Ермак
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