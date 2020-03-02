Ермак встретился с главой МИД Швеции: какие темы обсудили

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак провел встречу с министром иностранных дел Швеции Анн Линде. Главной темой переговоров стала ситуация с безопасностью на Донбассе.

Как передает пресс-служба украинского президента, кроме ситуации на Донбассе, стороны также обсудили:

перспективы расширения деятельности шведских инвесторов в Украине;



дальнейшую активизацию двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

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Анн Линде отметила полную поддержку усилий Владимира Зеленского для обеспечения мирного урегулирования. Кроме того, шведский министр подтвердила позицию ее государства о сохранении санкций против России, пока та полностью не выполнит Минские договоренности. В этом контексте глава МИД Швеции отдельное внимание уделила будущему председательству ее страны в ОБСЕ в 2021 году.

Андрей Ермак, со своей стороны, поблагодарил за мощную поддержку Украины, прежде всего за последовательную позицию Швеции в поддержку восстановления украинского суверенитета и территориальной целостности. В то же время Ермак отметил помощь правительству Украины со стороны шведских коллег по проведению реформ.

К слову, недавно Андрей Ермак встречался с руководством посольств стран "Большой семерки". В рамках мероприятия стороны обсудили вопросы мирного урегулирования войны на Донбассе, разведение войск и обмен пленными.



Карта разведения войск на Донбассе / Инфографика 24 канала

