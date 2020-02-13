Ермак встретился с дипломатами "Большой семерки": какие важные темы обсудили

Новый руководитель ОПУ Андрей Ермак встретился с руководством посольств стран "Большой семерки". Они обсудили вопросы мирного урегулирования войны на Донбассе, разведение войск и обмен пленными.

Встреча Ермака с иностранными дипломатами прошла 13 февраля. Глава ОПУ поблагодарил их за поддержку Украины и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

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Какие вопросы обсудил Ермак с дипломатами "Большой семерки"

Война на Донбассе.

Глава ОПУ рассказал, что власть Украины пытается сделать все, чтобы прекратить войну на Востоке и провести в октябре 2020 года местные выборы во всех областях.

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Обмен пленными.

Ермак вспомнил о нормандском саммите в Париже и назвал его "довольно успешным". Результатом переговоров лидеров Украины, России, Германии и Франции стал обмен удерживаемыми лицами, который состоялся в конце декабря. Кроме того, Украина готовится к новому обмену и уже передала списки пленных в Минск.

Темп по работе над списками и возвращением наших людей не будет уменьшен,

– подчеркнул Ермак

Глава ОПУ отметил, что президент Зеленский накануне провел замену в украинской подгруппе ТКГ в Минске, занимающейся вопросом обмена. Вместо Валерии Лутковской новым уполномоченным стал Геннадий Кузнецов.

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Новый участок разведения войск на Донбассе.

Чиновник напомнил, что 12 февраля в Минске стороны согласовали еще один участок для разведения сил и средств на Донбассе – в районе поселка Гнутово. В целом Украина предлагала три точки для разведения – район железнодорожного моста у Станицы Луганской и возле населенного пункта Новоселовка Вторая.



Карта разведение войск на Донбассе / инфографика 24 канала

О задачах в ОПУ

Ермак также прокомментировал свое назначение главой Офиса Президента. Он заверил, что основной целью его деятельности в ведомстве станет обеспечение эффективной работы президента Зеленского для успеха Украины.

"Хотим быть образцом открытости и демократичности. Это должен быть офис очень эффективных людей, основная цель которых – успех Президента и Украины. Поэтому сделаю все, чтобы обмен мыслями и информацией был еще более плодотворным", – отметил Ермак.

Что известно о назначении Андрея Ермака головой ОП?