Ермак встретился с дипломатами "Большой семерки": какие важные темы обсудили
Новый руководитель ОПУ Андрей Ермак встретился с руководством посольств стран "Большой семерки". Они обсудили вопросы мирного урегулирования войны на Донбассе, разведение войск и обмен пленными.
Встреча Ермака с иностранными дипломатами прошла 13 февраля. Глава ОПУ поблагодарил их за поддержку Украины и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
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Какие вопросы обсудил Ермак с дипломатами "Большой семерки"
- Война на Донбассе.
Глава ОПУ рассказал, что власть Украины пытается сделать все, чтобы прекратить войну на Востоке и провести в октябре 2020 года местные выборы во всех областях.
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- Обмен пленными.
Ермак вспомнил о нормандском саммите в Париже и назвал его "довольно успешным". Результатом переговоров лидеров Украины, России, Германии и Франции стал обмен удерживаемыми лицами, который состоялся в конце декабря. Кроме того, Украина готовится к новому обмену и уже передала списки пленных в Минск.
Темп по работе над списками и возвращением наших людей не будет уменьшен,
– подчеркнул Ермак
Глава ОПУ отметил, что президент Зеленский накануне провел замену в украинской подгруппе ТКГ в Минске, занимающейся вопросом обмена. Вместо Валерии Лутковской новым уполномоченным стал Геннадий Кузнецов.
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- Новый участок разведения войск на Донбассе.
Чиновник напомнил, что 12 февраля в Минске стороны согласовали еще один участок для разведения сил и средств на Донбассе – в районе поселка Гнутово. В целом Украина предлагала три точки для разведения – район железнодорожного моста у Станицы Луганской и возле населенного пункта Новоселовка Вторая.
Карта разведение войск на Донбассе / инфографика 24 канала
- О задачах в ОПУ
Ермак также прокомментировал свое назначение главой Офиса Президента. Он заверил, что основной целью его деятельности в ведомстве станет обеспечение эффективной работы президента Зеленского для успеха Украины.
"Хотим быть образцом открытости и демократичности. Это должен быть офис очень эффективных людей, основная цель которых – успех Президента и Украины. Поэтому сделаю все, чтобы обмен мыслями и информацией был еще более плодотворным", – отметил Ермак.
Что известно о назначении Андрея Ермака головой ОП?
- 11 февраля президент Владимир Зеленский уволил главу Офиса Президента Андрея Богдана и назначил на эту должность Андрея Ермака.
- Перед этим в СМИ появились слухи, что между Ермаком и Богданом произошел конфликт. Спорили они якобы из-за того, что имеют очень разные характеры, взгляды на события в Украине и политику президента.
- До назначения главой ОП Ермак был помощником главы государства. Он занимался всеми вопросами, которые связаны с международной политикой: участвовал в подготовке встречи лидеров стран "нормандской четверки", встречался в Мадриде с адвокатом Дональда Трампа Руди Джулиани и возглавлял группу по освобождению украинцев из российского плена. Заметим, именно Ермак 7 сентября летал в Москву за 35 украинскими политзаключенными, чтобы забрать их на Родину.