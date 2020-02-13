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      Ермак встретился с дипломатами "Большой семерки": какие важные темы обсудили

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      Встреча Ермака с дипломатами "Большой семерки" / president.gov.ua

      Новый руководитель ОПУ Андрей Ермак встретился с руководством посольств стран "Большой семерки". Они обсудили вопросы мирного урегулирования войны на Донбассе, разведение войск и обмен пленными.

      Встреча Ермака с иностранными дипломатами прошла 13 февраля. Глава ОПУ поблагодарил их за поддержку Украины и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

      Узнайте больше: Война на Донбассе и приоритеты в работе ОП: главные тезисы с первого брифинга Ермака

      Какие вопросы обсудил Ермак с дипломатами "Большой семерки"

      • Война на Донбассе.

      Глава ОПУ рассказал, что власть Украины пытается сделать все, чтобы прекратить войну на Востоке и провести в октябре 2020 года местные выборы во всех областях.

      Интересно: Ермак постоянно на связи с кремлевским "куратором по Украине" Козаком, – СМИ

      • Обмен пленными.

      Ермак вспомнил о нормандском саммите в Париже и назвал его "довольно успешным". Результатом переговоров лидеров Украины, России, Германии и Франции стал обмен удерживаемыми лицами, который состоялся в конце декабря. Кроме того, Украина готовится к новому обмену и уже передала списки пленных в Минск.

      Темп по работе над списками и возвращением наших людей не будет уменьшен,
      – подчеркнул Ермак

      Глава ОПУ отметил, что президент Зеленский накануне провел замену в украинской подгруппе ТКГ в Минске, занимающейся вопросом обмена. Вместо Валерии Лутковской новым уполномоченным стал Геннадий Кузнецов.

      К теме: Итоги заседания ТКГ в Минске: о чем договорились стороны

      • Новый участок разведения войск на Донбассе.

      Чиновник напомнил, что 12 февраля в Минске стороны согласовали еще один участок для разведения сил и средств на Донбассе – в районе поселка Гнутово. В целом Украина предлагала три точки для разведения – район железнодорожного моста у Станицы Луганской и возле населенного пункта Новоселовка Вторая.

      розведення військ на донбасі
      Карта разведение войск на Донбассе / инфографика 24 канала

      • О задачах в ОПУ

      Ермак также прокомментировал свое назначение главой Офиса Президента. Он заверил, что основной целью его деятельности в ведомстве станет обеспечение эффективной работы президента Зеленского для успеха Украины.

      "Хотим быть образцом открытости и демократичности. Это должен быть офис очень эффективных людей, основная цель которых – успех Президента и Украины. Поэтому сделаю все, чтобы обмен мыслями и информацией был еще более плодотворным", – отметил Ермак.

      Что известно о назначении Андрея Ермака головой ОП?

      • 11 февраля президент Владимир Зеленский уволил главу Офиса Президента Андрея Богдана и назначил на эту должность Андрея Ермака.
      • Перед этим в СМИ появились слухи, что между Ермаком и Богданом произошел конфликт. Спорили они якобы из-за того, что имеют очень разные характеры, взгляды на события в Украине и политику президента.
      • До назначения главой ОП Ермак был помощником главы государства. Он занимался всеми вопросами, которые связаны с международной политикой: участвовал в подготовке встречи лидеров стран "нормандской четверки", встречался в Мадриде с адвокатом Дональда Трампа Руди Джулиани и возглавлял группу по освобождению украинцев из российского плена. Заметим, именно Ермак 7 сентября летал в Москву за 35 украинскими политзаключенными, чтобы забрать их на Родину.
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      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Новости политики Новости Украины Президент Украины Владимир Зеленский Разведение войск G7 Война на Донбассе Минские договоренности Обмен пленными Офіс Президента Андрей Ермак
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