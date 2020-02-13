Єрмак зустрівся з дипломатами "Великої сімки": які важливі теми обговорили
Новий керівник ОПУ Андрій Єрмак зустрівся з керівництвом посольств країн "Великої сімки". Вони обговорили питання мирного врегулювання війни на Донбасі, розведення військ та обмін полоненими.
Зустріч Єрмака з іноземними дипломатами пройшла 13 лютого. Очільник ОПУ подякував їм за підтримку України й висловив сподівання на подальшу плідну співпрацю.
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Які питання обговорив Єрмак з дипломатами "Великої сімки"
- Війна на Донбасі.
Глава ОПУ розповів, що влада України намагається зробити усе, аби припинити війну на Сході та провести у жовтні 2020 року місцеві вибори у всіх областях.
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- Обмін полоненими.
Єрмак згадав про нормандський саміт у Парижі та назвав його "доволі успішним". Результатом переговорів лідерів України, Росії, Німеччини та Франції став обмін утримуваними особами, що відбувся наприкінці грудня. Окрім того, Україна готується до нового обміну і вже передала списки полонених у Мінськ.
Темп щодо роботи над списками та поверненням наших людей не буде зменшено,
– наголосив Єрмак
Голова ОПУ зауважив, що президент Зеленський напередодні провів заміну в українській підгрупі ТКГ в Мінську, що займається питанням обміну. Замість Валерії Лутковської новим уповноваженим став Геннадій Кузнєцов.
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- Нова ділянка розведення військ на Донбасі.
Чиновник нагадав, що 12 лютого у Мінську сторони узгодили ще одну ділянку для розведення сил і засобів на Донбасі – у районі селища Гнутове. Загалом Україна пропонувала три точки для розведення – район залізничного мосту в Станиці Луганській та біля населеного пункту Новоселівка Друга.
Карта розведення військ на Донбасі / інфографіка 24 каналу
- Про завдання в ОПУ
Єрмак також прокоментував своє призначення головою Офісу Президента. Він запевнив, що основною метою його діяльності у відомстві стане забезпечення ефективної роботи президента Зеленського для успіху України.
"Хочемо бути зразком відкритості та демократичності. Це повинен бути офіс дуже ефективних людей, основна мета яких – успіх Президента й України. Тому зроблю все, щоб обмін думками та інформацією був ще більш плідним", – наголосив Єрмак.
Що відомо про призначення Андрія Єрмака головою ОП?
- 11 лютого президент Володимир Зеленський звільнив голови Офісу Президента Андрія Богдана та призначив на цю посаду Андрія Єрмака.
- Перед цим у ЗМІ з'явилися чутки, що між Єрмаком та Богданом виник конфлікт. Сперечалися вони нібито через те, що мають дуже різні характери, погляди на події в Україні та політику президента.
- До призначення головою ОП Єрмак був помічником глави держави. Він займався усіма питаннями, що пов'язані з міжнародною політикою: брав участь у підготовці зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки", зустрічався у Мадриді з адвокатом Дональда Трампа Руді Джуліані та очолював групу зі звільнення українців з російського полону. Зауважимо, саме Єрмак 7 вересня літав у Москву по 35 українських політв'язнів, щоб забрати їх на Батьківщину.