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      Єрмак зустрівся з очільницею МЗС Швеції: які теми обговорили

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      Єрмак зустрівся з міністром закордонних справ Швеції Анн Лінде: обговорили ситуацію на Донбасі / Пресслужба Офісу Президента

      Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів зустріч із міністром закордонних справ Швеції Анн Лінде. Головною темою перемовин стала безпекова ситуація на Донбасі.

      Як передає пресслужба українського президента, окрім безпекової ситуації на Донбасі, сторони також обговорили:

      • перспективи розширення діяльності шведських інвесторів в Україні;
      • подальшу активізацію двосторонньої торговельно-економічної співпраці.

      Цікаво! Майже половина українців не знає, хто такий Андрій Єрмак

      Анн Лінде наголосила на цілковитій підтримці зусиль Володимира Зеленського для забезпечення мирного врегулювання. Крім того, шведський міністр підтвердила позицію її держави щодо збереження санкцій проти Росії, поки та повністю не виконає мінські домовленості. У цьому контексті очільниця МЗС Швеції окрему увагу приділила майбутньому головуванню її країни в ОБСЄ у 2021 році.

      Андрій Єрмак, зі свого боку, подякував за міцну підтримку України, передусім за послідовну позицію Швеції на підтримку відновлення українського суверенітету та територіальної цілісності. Водночас Єрмак відзначив допомогу уряду України з боку шведських колег щодо проведення реформ.

      До слова, нещодавно Андрій Єрмак зустрічався з керівництвом посольств країн "Великої сімки". У межах заходу сторони обговорили питання мирного врегулювання війни на Донбасі, розведення військ та обмін полоненими.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Швеція Офіс Президента Андрій Єрмак Новини політики
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