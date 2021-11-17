С Ермаком, пивом и в пабе: Зеленский болел за сборную Украины

Сборная Украины пробилась в плей-офф отбора ЧМ-2022. За тем, как украинские футболисты одерживают победу над командой Боснии и Герцеговины, наблюдал и президент Владимир Зеленский. Компанию ему составил председатель ОП Андрей Ермак.

Такую неожиданную встречу в одном из столичных пабов получила общественная активистка Лина Дешвар. Фото с болельщиком-президентом она опубликовала в инстаграме.

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Зеленский и Ермак сидели с кружками пива

Сижу в пабе и болею за сборную. А тут президент пришел поболеть,

– написала Дешвар.

Глава государства и глава его Офиса сидели за соседним столиком. Также компанию им составили неизвестные мужчины – вероятно, охрана. На фото видно, что политики пили пиво.

Лина Дешвар также запостила свое фото с главой государства, который не отказал болельщице в селфи.



Зеленский и Ермак болеют за сборную / Фото из инстаграма deshvar_lina



Зеленский сфотографировался с болельщицей / Фото из инстаграм deshvar_lina

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