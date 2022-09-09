Комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоганссон девятого сентября сделала несколько жестких заявлений о предоставлении туристических виз россиянам. В частности, она констатировала, что возможность посещать цивилизованные страны – это привилегия, а не право. Ранее об этом говорила также премьер Эстонии.

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Полная заморозка туристических виз

По словам Йоганссон, с утра следующего понедельника с территории россии в Европейский Союз не сможет въезжать кто-либо:

На территорию Евросоюза из россии могут въехать только те лица, которые имеют бесспорные гуманитарные причины или членов семей в странах ЕС.

В будущем это право будет еще и у российских журналистов.

Сегодня, 9 сентября, Европейский совет должен был принять предложение Еврокомиссара о "полном замораживании туристических виз".

Страны Балтии – главный двигатель вопроса запрета виз

Илва Йоганссон посетила Финляндию, где встретилась с министром внутренних дел Кристой Микконен. Глава МВД озвучила, что нужно прекратить российский туризм в Европу и страны ЕС должны принять единогласное решение по этому поводу:

Отдельные решения также привели бы к тому, к чему стремится Путин: в санкционной политике ЕС действует не слаженно.

Визовые проблемы россиян

Напомним, что сегодня правительство Латвии официально решило запретить въезд для граждан россии на территорию своей страны. Ожидается, что вскоре это же ограничение вступит в силу в Литве, Эстонии и Польше.

Кроме того, россияне жалуются, что их массово не пускают в Грузию.

Но самое главное, что сегодня ЕС утвердил полную приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме с россией.

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