Комісарка ЄС із внутрішніх справ Ілва Йоганссон дев'ятого вересня зробила декілька жорстких заявив щодо надання туристичних віз росіянам. Зокрема вона констатувала, що можливість відвідувати цивілізовані країни – це привілей, а не право. Раніше про це говорила також прем'єрка Естонії.

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Повне замороження туристичних віз

За словами Йоганссон, з ранку наступного понеділка з території росії в Єропейський Союз не зможе в'їжджати будь-хто:

На територію Євросоюзу з росії можуть в'їхати лише ті особи, які мають на те безперечні гуманітарні причини або членів сімей у країнах ЄС.

У майбутньому це право буде ще й у російських журналістів.

Сьогодні, 9 вересня, Європейська рада мала б ухвалити пропозицію Єврокомісарки про "повне замороження туристичних віз".

Країни Балтії – головний рушій питання заборони віз

Ілва Йоганссон відвідала Фінляндію, де зустрілась з міністеркою внутрішніх справ Крістою Мікконен. Очільниця МВС озвучила, що потрібно припинити російський туризм у Європу і країни ЄС мають ухвалити одноголосне рішення щодо цього:

Окремі рішення також призвели б то того, чого прагне Путін: у санкційній політиці ЄС діє не злагоджено.

Візові проблеми росіян

Нагадаємо, що сьогодні уряд Латвії офіційно вирішив заборонити в'їзд для громадян росії на територію своєї країни. Очікується, що невдовзі це ж обмеження набуде чинності у Литві, Естонії та Польщі.

Окрім того, росіяни скаржаться, що їх масово не пускають до Грузії.

Але найголовніше, що сьогодні ЄС затвердила повне призупинення угоди про спрощений візовий режим з Росією.

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