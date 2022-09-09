Країни Балтії та Польща вже оголошували, що закривають в'їзд для росіян. Уряд Латвії вже офіційно прийняв рішення.

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Уряд Латвії ухвалив рішення про обмеження в'їзду до Латвії громадянам Росії, які мають шенгенські візи,

– про це повідомив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс.

Раніше Естонія, Литва, Латвія та Польща повідомляли, що заборона для росіян набуде чинності вже у ніч з 18 на 19 вересня.

Заборона не буде розповсюджуватися на тих, хто їде відвідати родичів, а також хоче в'їхати з гуманітарних причин.

Скасування віз росіянам

Росіяни користувалися спрощеним візовим режимом з країнами Євросоюзу. Тобто вони могли подорожувати цивілізованим світом, паралельно вбиваючи українців. У ЄС поки не змогли повністю скасувати візи для того, щоб до них не приїздили росіяни. Натомість є всі шанси, що зупинять угоду про спрощений візовий режим.

У Євросоюзі домовились ще раніше про припинення спрощеного режиму видачі віз для громадян росії. Також країни вирішуватимуть, що робити з вже виданими візами. Це трапилось після того, як очільники МЗС країн Євросоюзу зібрались на дводенну зустріч міністрів.

Володимир Зеленський зауважував, що обмеження можливості перебування у Європі для росіян – це питання не лише моралі, а й елементарної безпеки, оскільки росія вже неодноразово спрямовувала кілерів у Європу під виглядом звичайних туристів.

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