ЕС будет принимать беженцев из Украины на 3 года без запроса на предоставление убежища

Европейский Союз согласился принимать украинских беженцев на три года. Причем для этого не нужно будет подавать предварительный запрос на получение убежища.

Соответствующее решение было принято на встрече глав внешнедипломатических ведомств стран-членов ЕС. Это произошло в воскресенье, 27 февраля.

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ЕС будет принимать украинцев на 3 года без необходимости подавать на убежище

Что важно, решение министры стран Евросоюза согласовали единогласно. Как отмечает издание, его официально утвердят в понедельник, 28 февраля.

Мы не можем назвать их мигрантами. Это беженцы, которые ищут убежища и бегут от войны. Мы очень обеспокоены гуманитарными последствиями этой трагедии. И должны действовать быстро, чтобы поддержать этих людей и страны, которые согласятся принять их,

– сказал после встречи евродипломатов Жозеп Боррель.

Он отметил, что ЕС активировал механизм гражданской защиты, и уже 18 стран-членов направили гуманитарную помощь в Украину.

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