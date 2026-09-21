Как сообщает издание Bloomberg, европейские союзники стремятся решить проблему острого дефицита средств противовоздушной обороны до наступления холодов.

Как лидеры Европы будут пытаться повлиять на Трампа в вопросе о ракетах для Украины?

Помимо прямого обращения к Вашингтону, лидеры Европейского Союза намерены призвать другие страны, в частности Великобританию и Японию, увеличить финансовую поддержку Киева.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее отмечал, что для защиты критической инфраструктуры от российского баллистического террора государству необходимо не менее 300 ракет-перехватчиков Patriot на зимний период.

Украинская сторона предложила США продать от 5% до 10% своих военных резервов, однако четкой реакции со стороны Белого дома пока нет.

Европа ищет средства и способы поставки оружия

Параллельно Европейский Союз принял решение выделить Украине 3,3 миллиарда евро на закупку ракет и беспилотников для Сил обороны.

Также в Брюсселе изучают возможность привлечь еще 10 миллиардов евро из оборонной программы SAFE для реализации совместных оборонных проектов.

В настоящее время европейские партнеры призывают международное сообщество максимально ускорить передачу финансовой и военной помощи. В частности, об этом заявил комиссар ЕС по вопросам экономики Валдис Домбровскис, подчеркнув высокие риски для украинской энергетики этой зимой.

США сталкиваются с истощением собственных арсеналов ПВО

Как уже сообщалось на нашем сайте, для эффективной защиты от баллистических атак России Украине требуется до 120 ракет Patriot ежемесячно.

Поставки со стороны США затруднились из-за истощения собственных запасов и обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Напомним, ранее мы писали, что Дональд Трамп рассматривал возможность предоставления Украине лицензий на производство менее современных версий ракет Patriot или развертывания их сборки на предприятиях в Европе.