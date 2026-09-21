Лидеры ЕС будут просить Трампа предоставить Украине ракеты для системы Patriot: какую площадку используют

Европейские лидеры планируют лично убедить президента США Дональда Трампа предоставить Украине ракеты-перехватчики для систем Patriot. Переговоры состоятся в ходе заседаний Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке с целью укрепления украинской ПВО перед зимними обстрелами.

Как сообщает издание Bloomberg, европейские союзники стремятся решить проблему острого дефицита средств противовоздушной обороны до наступления холодов.

Как лидеры Европы будут пытаться повлиять на Трампа в вопросе о ракетах для Украины?

Помимо прямого обращения к Вашингтону, лидеры Европейского Союза намерены призвать другие страны, в частности Великобританию и Японию, увеличить финансовую поддержку Киева.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее отмечал, что для защиты критической инфраструктуры от российского баллистического террора государству необходимо не менее 300 ракет-перехватчиков Patriot на зимний период.

Украинская сторона предложила США продать от 5% до 10% своих военных резервов, однако четкой реакции со стороны Белого дома пока нет.

Европа ищет средства и способы поставки оружия

Параллельно Европейский Союз принял решение выделить Украине 3,3 миллиарда евро на закупку ракет и беспилотников для Сил обороны.

Также в Брюсселе изучают возможность привлечь еще 10 миллиардов евро из оборонной программы SAFE для реализации совместных оборонных проектов.

В настоящее время европейские партнеры призывают международное сообщество максимально ускорить передачу финансовой и военной помощи. В частности, об этом заявил комиссар ЕС по вопросам экономики Валдис Домбровскис, подчеркнув высокие риски для украинской энергетики этой зимой.

США сталкиваются с истощением собственных арсеналов ПВО

Как уже сообщалось на нашем сайте, для эффективной защиты от баллистических атак России Украине требуется до 120 ракет Patriot ежемесячно.

Поставки со стороны США затруднились из-за истощения собственных запасов и обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Напомним, ранее мы писали, что Дональд Трамп рассматривал возможность предоставления Украине лицензий на производство менее современных версий ракет Patriot или развертывания их сборки на предприятиях в Европе.