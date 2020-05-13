В ЕС четко дали понять России, что отмены санкций не будет
Россия не просила о гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом, но даже если попросит – санкции не станут препятствием для ее предоставления. Об этом еще раз напомнили в Евросоюзе.
Санкции и гуманитарная помощь не являются несовместимыми вещами
Режим санкций со стороны Евросоюза в отношении России не препятствует получению гуманитарной помощи для борьбы с COVID-19. Об этом рассказал DW представитель внешнеполитической службы ЕС.
Тем временем В Конгрессе США готовят дополнительные санкции против России: детали
В ЕС объяснили, что санкции касаются:
- Поступков РФ, подрывающих территориальную целостность Украины.
- Нарушений международного права, связанных с аннексией Крыма и войной на Донбассе.
Эти санкции не являются препятствием для потенциальной гуманитарной помощи – в которой Россия на данном этапе не нуждается и о которой она не просила,
– уточнил представитель внешнеполитической службы.
В любом случае, Евросоюз готов помогать бороться с коронавирусом даже тем странам, которые сейчас находятся под санкциями. "Эти две вещи (санкции и гумпомощь – 24 канал) не являются несовместимыми", – пояснили в Еврокомиссии, как пишет Интерфакс-Украина.
Председатель Европарламента Хосеп Боррель добавил, что "санкции ЕС предусматривают гуманитарные исключения и полностью соответствуют всем обязательствам по международному праву".
О попытках России под предлогом коронавируса отменить санкции: коротко
- В течение апреля и мая Россия пытается разными способами достичь отмены санкции против нее или хотя бы их ослабление, аргументируя это тем, что ограничения мешают совместно противостоять пандемии.
- В ООН Украина заблокировала несколько инициированных Россией проектов резолюции Генассамблеи о борьбе с коронавирусом, в которые пытались вложить пункты об ограничении или отмене санкций.
- Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица объяснил, что Кремль хочет использовать пандемию, чтобы отменить санкции или хотя бы усилить противоречия внутри ЕС.
С другой стороны Бывший канцлер Германии призвал отменить "бессмысленные санкции" против России
Коронавирус в России, по данным Университета Хопкинса, по состоянию на 12 мая зафиксировали у более чем 230 000 человек. После США это второй показатель в мире.