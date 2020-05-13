В ЕС четко дали понять России, что отмены санкций не будет

Россия не просила о гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом, но даже если попросит – санкции не станут препятствием для ее предоставления. Об этом еще раз напомнили в Евросоюзе.

Санкции и гуманитарная помощь не являются несовместимыми вещами

Режим санкций со стороны Евросоюза в отношении России не препятствует получению гуманитарной помощи для борьбы с COVID-19. Об этом рассказал DW представитель внешнеполитической службы ЕС.

Тем временем В Конгрессе США готовят дополнительные санкции против России: детали

В ЕС объяснили, что санкции касаются:

Поступков РФ, подрывающих территориальную целостность Украины.

Нарушений международного права, связанных с аннексией Крыма и войной на Донбассе.

Эти санкции не являются препятствием для потенциальной гуманитарной помощи – в которой Россия на данном этапе не нуждается и о которой она не просила,

– уточнил представитель внешнеполитической службы.

В любом случае, Евросоюз готов помогать бороться с коронавирусом даже тем странам, которые сейчас находятся под санкциями. "Эти две вещи (санкции и гумпомощь – 24 канал) не являются несовместимыми" , – пояснили в Еврокомиссии, как пишет Интерфакс-Украина .

Председатель Европарламента Хосеп Боррель добавил, что "санкции ЕС предусматривают гуманитарные исключения и полностью соответствуют всем обязательствам по международному праву".

О попытках России под предлогом коронавируса отменить санкции : коротко

В течение апреля и мая Россия пытается разными способами достичь отмены санкции против нее или хотя бы их ослабление, аргументируя это тем, что ограничения мешают совместно противостоять пандемии.

В ООН Украина заблокировала несколько инициированных Россией проектов резолюции Генассамблеи о борьбе с коронавирусом, в которые пытались вложить пункты об ограничении или отмене санкций.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица объяснил, что Кремль хочет использовать пандемию, чтобы отменить санкции или хотя бы усилить противоречия внутри ЕС.

С другой стороны Бывший канцлер Германии призвал отменить "бессмысленные санкции" против России