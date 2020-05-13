У ЄС чітко дали зрозуміти Росії, що скасування санкцій не буде

Росія не просила про гуманітарну допомогу для боротьби з коронавірусом, але навіть якщо попросить – санкції не стануть у перешкоді для її надання. Про це вкотре нагадали у Євросоюзі.

Санкції та гуманітарна допомога не є несумісними речами

Режим санкцій з боку Євросоюзу щодо Росії не стоїть на заваді отриманню гуманітарної допомоги для боротьби з COVID-19. Про це розповів DW речник зовнішньополітичної служби ЄС.

Тим часом У Конгресі США готують додаткові санкції проти Росії: деталі

У ЄС пояснили, що санкції стосуються:

Вчинків РФ, які підривають територіальну цілісність України.

Порушень міжнародного права, пов'язаних з анексією Криму та війною на Донбасі.

Ці санкції не є перешкодою потенційній гуманітарній допомозі – яку Росія на цьому етапі не потребує та про яку вона не просила,

– уточнив речник зовнішньополітичної служби.

У будь-якому випадку, Євросоюз готовий допомагати боротися з коронавірусом навіть тим країнам, які зараз є під санкціями. "Ці дві речі (санкції і гумдопомога – 24 канал) не є несумісними", – пояснили у Єврокомісії, як пише Інтерфакс-Україна.

Голова Європарламенту Жозеп Боррель додав, що "санкції ЄС передбачають гуманітарні винятки й повністю відповідають усім зобов'язанням за міжнародним правом".

Про спроби Росії під приводом коронавірусу скасувати санкції: коротко

Протягом квітня та травня Росія намагається у різні способи досягнути скасування санкції проти неї або хоча б їхнього послаблення, аргументуючи це тим, що обмеження заважають спільно протистояти пандемії.

В ООН Україна заблокувала кілька ініційованих Росією проєктів резолюції Генасамблеї про боротьбу з коронавірусом, у які намагалися вкласти пункти про обмеження або скасування санкцій.

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця пояснив, що Кремль хоче використати пандемію, аби скасувати санкції або хоча б посилити суперечності всередині ЄС.

З іншого боку Ексканцлер Німеччини закликав скасувати "безглузді санкції" проти Росії

Коронавірус у Росії, за даними Університету Гопкінса, станом на 12 травня зафіксували у понад 230 тисяч людей. Після США це другий показник у світі.