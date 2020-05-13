У ЄС чітко дали зрозуміти Росії, що скасування санкцій не буде
Росія не просила про гуманітарну допомогу для боротьби з коронавірусом, але навіть якщо попросить – санкції не стануть у перешкоді для її надання. Про це вкотре нагадали у Євросоюзі.
Санкції та гуманітарна допомога не є несумісними речами
Режим санкцій з боку Євросоюзу щодо Росії не стоїть на заваді отриманню гуманітарної допомоги для боротьби з COVID-19. Про це розповів DW речник зовнішньополітичної служби ЄС.
Тим часом У Конгресі США готують додаткові санкції проти Росії: деталі
У ЄС пояснили, що санкції стосуються:
- Вчинків РФ, які підривають територіальну цілісність України.
- Порушень міжнародного права, пов'язаних з анексією Криму та війною на Донбасі.
Ці санкції не є перешкодою потенційній гуманітарній допомозі – яку Росія на цьому етапі не потребує та про яку вона не просила,
– уточнив речник зовнішньополітичної служби.
У будь-якому випадку, Євросоюз готовий допомагати боротися з коронавірусом навіть тим країнам, які зараз є під санкціями. "Ці дві речі (санкції і гумдопомога – 24 канал) не є несумісними", – пояснили у Єврокомісії, як пише Інтерфакс-Україна.
Голова Європарламенту Жозеп Боррель додав, що "санкції ЄС передбачають гуманітарні винятки й повністю відповідають усім зобов'язанням за міжнародним правом".
Про спроби Росії під приводом коронавірусу скасувати санкції: коротко
- Протягом квітня та травня Росія намагається у різні способи досягнути скасування санкції проти неї або хоча б їхнього послаблення, аргументуючи це тим, що обмеження заважають спільно протистояти пандемії.
- В ООН Україна заблокувала кілька ініційованих Росією проєктів резолюції Генасамблеї про боротьбу з коронавірусом, у які намагалися вкласти пункти про обмеження або скасування санкцій.
- Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця пояснив, що Кремль хоче використати пандемію, аби скасувати санкції або хоча б посилити суперечності всередині ЄС.
З іншого боку Ексканцлер Німеччини закликав скасувати "безглузді санкції" проти Росії
Коронавірус у Росії, за даними Університету Гопкінса, станом на 12 травня зафіксували у понад 230 тисяч людей. Після США це другий показник у світі.