Европейский союз делает все возможное, чтобы помочь Украине противостоять российским оккупантам. ЕС готов помогать не только санкциями – союз готов на беспрецедентные шаги.

Европейские страны готовы оказать Украине любую поддержку в борьбе с российскими оккупантами. ЕС уже принял много санкций против России и продолжает это делать, но союз не ограничивается лишь экономическими рычагами влияния.

Интересно П*здуйте н*х*й отсюда, – Гордон исчерпывающе рассказал российскому СМИ, что думает об оккупантах

ЕС даст Украине летальное оружие

Как заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз профинансирует покупку и доставку летального оружия в Украину. Впервые в своей истории ЕС обеспечит вооружением третью страну.

Впервые ЕС профинансирует закупку и поставку оружия и оборудования в страну, подвергшуюся нападению. Мы также ужесточаем санкции против Кремля,

– сказала Урсула фон дер Ляєн.

Сейчас ЕС создает специальный механизм координации с украинской стороной, чтобы помощь ЕС максимально соответствовала нашим потребностям.

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.