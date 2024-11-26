Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Верховного главнокомандующего НАТО по вопросам трансформации адмирала Пьера Вандье изданию Politico. Топгенерал дал свое первое интервью для прессы после того, как занял эту должность в конце сентября 2024 года.

Смотрите также В НАТО заявили о необходимости атак по территории России в ответ на ее возможный удар

Производители оружия сталкиваются с "чрезмерным выполнением требований"

Вандье считает, что европейские производители оружия сталкиваются с перфекционизмом и "чрезмерным выполнением требований". Он призывает изменить действующие правила и нормы. Как объясняют исследователи, они созданы только для мирного времени.

Вы должны продемонстрировать, что все идеально в оборудовании, которое вы собираетесь поставить через 15 лет, что ни одного болта не будет потеряно,

– объяснил адмирал, с чем приходится сталкиваться европейскому ОПК.

Например, производителям бронетранспортеров Griffon пришлось изменить переднюю часть, потому что она не соответствовала дорожным стандартам. А французские фрегаты ждут годами надлежащего обновления тогда, как некоторые американские военные корабли можно модернизировать ежедневно.

Как отмечает Politico, сейчас страны Европы работают над увеличением производства оружия, однако довольно сильно отстают от России в производстве боеприпасов.

Вандье также отметил, что европейские программы вооружения "слишком медленные и недостаточно гибкие". Он надеется, что Европа сможет научиться подходу США к технологиям и инновациям, а ее фирмы смогут стать гораздо большими, чем просто субподрядчиками.

"Европа должна больше рисковать"

"Их энтузиазм (США – 24 Канал) и способность рисковать являются фундаментальными. В Европе мы не рискуем... Я настроен оптимистично, и имею послание: пришло время проснуться. Мы на самом деле можем делать большие вещи, а это означает, что мы должны правильно использовать деньги, больше рисковать, пробовать больше", – заметил адмирал.

А еще Вандье собирается работать над "слабым местом Европы" – над ИТ, логистикой и космосом.

"В космосе нам действительно нужно приложить значительные усилия. В целом мы тратим наши деньги на небольшое количество высокопроизводительных геостационарных спутников с длительным сроком службы", - отметил он.

О том, готовы ли европейские правительства инвестировать больше в свои армии, он ответил, что это "большой вопрос".

"На Европу приходится 10 процентов населения мира и 50 процентов мировых социальных расходов. Придет время, когда нам придется сказать себе, что если нам придется защищаться, нам нужно будет немного балансировать", – заявил Вандье.

Также он призвал страны НАТО тратить примерно 3% своего ВВП на оборону.